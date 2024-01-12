مستخدمو مستشفى بيروت الحكومي علقوا إضرابهم: عودة العمل إلى وضعه الطبيعي

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، "تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأ العاملون بتنفيذه منذ أيام عدة، وعودة العمل إلى وضعه الطبيعي السابق، بعد التأكد من بدء تحويل رواتب الشهر المنصرم إلى حسابات الموظفين في المصارف المعتمدة".

واشارت في بيان، الى اننا "نعلم الزملاء بأننا سنبقي على اجتماعاتنا كلجنة موظفين مفتوحة لمتابعة رواتب الشهر القادم مع المعنيين داخل وخارج المستشفى لكي لا نقع مجددا في المحظور، والملفات التي تتوجب معالجتها لكي لا يستمر الإستنزاف الحاصل المدمر للمستشفى الذي يستدعي تدخل كافة المعنيين من أعلى المستويات، حيث سيكون لنا مبادرات تصحيحية عدة يتم العمل عليها لنعلن عنها فور جهوزيتها".