"حزب الله": استهدفنا موقعي حانيتا والعاصي وتجمعًا لجنود العدو بمحيط موقع المنارة وحققنا إصابات مباشرة

أعلنت "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-1-2024، موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة"، كما أكّد استهداف موقع العاصي وإصابته إصابة مباشرة.

هذا وأكّد في بيان آخر أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من ظهر يوم الجمعة 12-1-2024 ، ‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة".