"رويترز": شركة هافنيا للشحن توقف كل السفن المتجهة إلى مضيق باب المندب أو القريبة منه

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "شركة هافنيا للشحن توقف كل السفن المتجهة إلى مضيق باب المندب أو القريبة منه"، لافتةً الى أن "قرار هافنيا جاء بعد نصيحة من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة بعد الضربات الموجهة للحوثيين".

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