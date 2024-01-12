إنهيار صخري بسبب الأمطار على طريق جرد مربين في الضنية

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية في الضنية إلى حصول إنهيار صخري على الطريق المؤدية من بلدة بقرصونا إلى منطقة جرد مربين ونبع السكّر، ما أدى إلى إغلاق جزئي للطريق أمام حركة عبور السيارات عليها لبعض الوقت، قبل أن يقوم أحد المواطنين برفع الصخور من وسط الطريق وإعادة حركة العبور عليها إلى طبيعتها.

وفي بلدة إيزال تسببت الأمطار الهاطلة أيضاً في انهيار صخري جزئي على الطريق العام في بلدة إيزال.