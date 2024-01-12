توقعات بكسر الرقم القياسي للاحترار العالمى خلال 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بأن تتجاوز درجة الاحترار في العام الجاري درجات الحرارة القياسية العالمية التي سجلها العام الماضي، التي اقتربت من مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، محذرة من أن درجات الحرارة القياسية المتوقعة ستكون مصحوبة بتأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأفادت المنظمة، في بيان من مقرها في جنيف، اليوم الجمعة، بأنها اعتمدت في توقعاتها على ست مجموعات بيانات دولية رائدة تستخدم لرصد الحرارة العالمية، مضيفة أن متوسط درجة الحرارة العالمية السنوي في عام 2023 كان بين مستوى (1.45 ± 0.12) درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (1850-1900).



وأشارت إلى أن اتفاق باريس يهدف إلى الحد من زيادة درجة الحرارة على المدى الطويل بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.



وذكرت المنظمة أن الحرارة الشديدة في عام 2023 كانت لها تأثيرات واضحة على الصحة، كما ساهمت في تأجيج حرائق الغابات المدمرة. وفي الوقت نفسه، خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية المتصاعدة بسرعة سلسلة من الدمار والموت وخسائر اقتصادية فادحة.