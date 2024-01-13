مقتل خمسة جنود أتراك في هجوم على قاعدة تركية في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة ثمانية آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وذكرت الوزارة أنّ خمسة جنود قتلوا خلال اشتباك أعقب "محاولة تسلل" لمنطقة القاعدة العسكرية التركية.

وتقع القاعدة العسكرية التركية قرب متينا في أقصى شمال العراق، وتعرضت لهجوم من حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وردًا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية عن عملية عسكرية لا تزال جارية في المنطقة.

يأتي ذلك بعد مقتل 12 جنديا تركيا في أواخر كانون الأول في هجومين منفصلين على قاعدتين عسكريتين تركيتين في شمال العراق.

ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار الجبلية.