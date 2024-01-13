«الصحة العالمية» تحذر من تهديدات مستمرة من كوفيد

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت خبيرة بارزة بمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الصحة العامة من فيروس (كوفيد19-) على المستوى العالمي، حيث ينتشر الفيروس في كل الدول.

ووقالت ماريا فان كيركوف، المديرة المؤقتة بمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الاستعداد للأوبئة والجوائح والوقاية منها إنه وفقا لتقديرات قائمة على تحليل مياه الصرف، فإن الانتشار الفعلي لكوفيد19- أعلى بمقدار يتراوح بين 2 إلى 19 مرة من عدد الحالات المسجلة.

وأعربت كيركوف عن قلقها إزاء ظهور أعراض ما بعد كوفيد (وتسمى أيضا كوفيد طويل الأمد) والتي تؤثر على العديد من أعضاء الجسم.