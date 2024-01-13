النشرة: طريق شبعا راشيا الوادي سالكة للسيارات الرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بان "الأمطار الغزيرة في منطقة حاصبيا ادت إلى انهيارات محدودة على جانبي الطرقات سارعت ورش البلديات إلى معالجتها وظلت جميعها سالكة، اما طريق شبعا راشيا الوادي فهي سالكة للسيارات الرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج".

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