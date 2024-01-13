اشار مكتب النائب ايهاب حمادة، في بيان، الى ان "بعد الأعطال التي طرأت على محطة كهرباء الهرمل، وبعد التواصل مع المعنيين في شركة كهرباء لبنان، تبين أن استدراك هذا الأمر لا يتم إلا من خلال تأمين هذه الاحتياجات، وهي مرتبطة بالمناقصة التي تعدها شركة كهرباء لبنان والتي ليس لها وقت محدد، ولأن الأمر لا يحتمل التأجيل بسبب عدم قدرة المحطة على إرسال التيار الكهربائي الى القضاء في حال توفرها ما لم يتم تأمين هذه الاحتياجات، تابعت كتلة الوفاء للمقاومة الموضوع من خلال النائب حمادة مع قيادة منطقة البقاع في حزب الله، بصرف الكلفة المالية لشراء التجهيزات المطلوبة لتمكين المحطة من إعادة التغذية بالتيار الكهربائي لقضاء الهرمل في حال توفرت هذه التغذية من المركز".

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: قيادة البقاع في "حزب الله" صرفت كلفة مالية لشراء تجهيزات لمحطة كهرباء الهرمل لاعادة التغذية بالتيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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