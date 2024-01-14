بن غفير دعا جيش بلاده إلى مهاجمة حزب الله واستمرار الحرب على قطاع غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جيش بلاده إلى مهاجمة حزب الله، واستمرار الحرب على قطاع غزة وعدم توقفها.

وشدد على "وجود تسريبات من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، موضحا أن "تلك التسريبات تخرج من أحد أعضاء هذا المجلس نفسه".

وفي السياق نفسه، لفت رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في رسالة إلى حزب الله، الى إن "بلاده تستعد للحرب وترفع من مستوى قدراتها باستمرار".

وشدد على أن⁠ "الواقع الأمني ​​في الشمال الإسرائيلي بدأ يتشكل بالفعل هذه الأيام، وأن الجيش الإسرائيلي يحاول إبعاد قوات "الرضوان" التابعة لحزب الله عن الحدود بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني"، مشيرا إلى أن "الجيش يعمل بحرية في الأجواء اللبنانية، على حد قوله".