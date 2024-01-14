آلاف الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع مدينة حيفا مطالبين باستقالة نتانياهو

خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة حيفا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل له، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وكتبت الصحيفة أن "آلاف المتظاهرين في حيفا يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس الوزراء" ونظمت المظاهرة جماعة اليسار الشعبية، ويذكر أن بعض المتظاهرين يخططون للتوجه نحو مدينة قيسارية لمواصلة احتجاجهم أمام منزل نتنياهو. وفي وقت سابق، رفض نتانياهو تحمل المسؤولية عن فشله الأمني وقال: "سنجيب عن كل التساؤلات ولكن دعونا نركز على النصر".

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