استعدادا للاحتفال بالعيد القومى الـ 53.. سكرتير عام مساعد أسوان يتابع مشروعات التطوير والتجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان اللواء ياسر عبد الشافي، مشروعات التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتي.

جاء ذلك فى إطار استعدادات محافظة أسوان للإحتفال بعيدها القومى الـ 53.

وقال السكرتير العام المساعد، أنه تم المرور على أعمال رفع كفاءة طريق المطار وصولا إلى مكتبة مصر العامة، حيث تم التوجيه لتكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة، وكذا رفع كفاءة الأنترلوك.

وأضاف أنه تم التكليف بسرعة استكمال التجهيزات الجارية بمحيط وداخل مكتبة مصر العامة، وكذا تجهيز لوحات تحمل الهوية البصرية على جدران المكتبة، وذلك تمهيدا لإفتتاحها باعتبارها تمثل إضافة هامة وصرح تنويرى ومنارة ثقافية وفنية وعلمية للمحافظة .