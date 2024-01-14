مفاجأة في التقرير النفسي عن قاتل شقيقته عروس بورسعيد: مُرتب الأفكار وذكي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف هاني فوقي، محامي المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن تفاصيل تقرير مستشفى الأمراض النفسية عن حالة موكله بعد اطلاعه عليه.



وأكد "فوقي" على أن تقرير الطب النفسي عن المتهم تضمن:"مستوى الذكاء سليم في مستوى الشخص الطبيعي، ومرتب في الأفكار، وسليم فى الردود".

وأضاف:"كما تضمن التقرير على أنه لا يوجد أي اضطراب نفسي أو عقلي حاليا أو ساعة وقوع الجريمة، وأن المتهم مسئول عما يفعل".

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بعدما قررت في الجلسة الماضية تأجيل القضية إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، ثم حددت جلسة اليوم 14 يناير لنظر ثاني جلسات المحاكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بإنهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.