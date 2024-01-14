وصول 400 سيارة لميناء بورتوفيق بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء بورتوفيق في السويس السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة.

كما غادرت السفينتين النوي اكسبريس ودرة جدة بعد تفريغ حمولتهما.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن 8 سفن وصلت صباح اليوم الأحد ارصفة الموانئ، وحققت تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1045 شاحنة و460 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 582 شاحنة و448 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 463 شاحنة و12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر العبارة أمل، وكان الميناء استقبل مساء أمس ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وذلك ضمن رحلات مكومية بين مينائي سفاجا وضبا السعودي.

وسجل ميناء نويبع تداول 1950 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1635 راكب بموانيها.