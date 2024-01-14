هيئة ادارة السير اعلنت بدء إنجاز المعاملات بنقل ملكيّة السيارات السياحيّة وخدمات اخرى

أعلنت هيئة إدارة السير والاليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والاليات، عن استقبال المواطنين خلال الأسبوع المقبل في 16-17 و18 / 1 / 2024 لإنجاز الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، اضافةً الى انها سوف تنجز في المركز الرئيسي في الدكوانة وفي باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس)، المعاملات الجديدة المرتبطة بنقل ملكيّة السيارات السياحيّة (المسجلّة سابقاً في لبنان) دون الحاجة الى احضارها للكشف، وفق الآلية التالية:

1 - في المركز الرئيسي في الدكوانة:

- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 16 و17 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على ان يصار الى فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 15/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.

- يوم الخميس الواقع في 18 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.

2 - اما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:

- ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3

- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6

-ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9

كما ذكرت المصلحة المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info.

علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.