أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "جمعية الإسعافات الأولية العقليّة تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب"، على قطاع غزة.
ولفتت إلى أنّ "عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصيّة، والبلد بأكمله يعاني من صدمة وطنية".
بدوره، أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلإيل سموتريش، إلى "خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الإسعافات الأوليّة العقليّة تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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