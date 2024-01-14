هيئة البث الإسرائيلية: الإسعافات الأوليّة العقليّة تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "جمعية الإسعافات الأولية العقليّة تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب"، على قطاع غزة.

ولفتت إلى أنّ "عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصيّة، والبلد بأكمله يعاني من صدمة وطنية".

بدوره، أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلإيل سموتريش، إلى "خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب".