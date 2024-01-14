"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هدوءا حذرا منذ منتصف الليل الفائت انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا يخرقه من حين لآخر طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق المنطقة استمر حتى ساعات الفجر".

ولفت المراسل، الى أن "هذا الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين يأتي بعد يوم عنيف من التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين حزب الله والقوات الاسرائلية التي جددت اعتداءاتها على المناطق المحررة في خراج راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا في منطقة حاصبيا بما فيه مزارع شبعا ومرتفعات جبل سدانة ومواقع اسرائلية أخرى داخل مزارع شبعا".