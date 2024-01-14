سيول في البقاع الشمالي ونفوق عدد كبير من السمك

أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل السيول في البقاع الشمالي بشكل سيل من بلدة الفاكهة جارفا معه التربة، حيث إستقر في نهر العاصي واختلطت الوحول بمياه النهر. وغمرت المسامك، ما أدى إلى نفوق عدد كبير من السمك.

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