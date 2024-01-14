مصادر: د. علي الغمراوي رئيسا لهيئة الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور علي الغمراوي رئيساً لهيئة الدواء المصرية، خلفا للدكتور تامر عصام.

وقال المصدران في تصريحات لمصراوي، إن الغمراوي بدأ تولي مهام عمله اليوم، بعملية تسليم وتسلم الملفات التي تعمل عليها الهيئة.

وسبق أن تولي الغمراوي منصب المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، وكان آخر مناصبه رئاسة شركة سيديكو للصناعات الدوائية، إحدى شركات مجموعة أكديما.

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