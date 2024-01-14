دودة الحشد الخريفية.. نشرات إرشادية لتوعية المزارعين بخطورة الدودة وطرق الوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ومن خلال المشروع المشترك، الذي يتم تنفيذه بين الجانبَين حول توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، عددًا من النشرات والملصقات الإرشادية؛ للتوعية بخطورة دودة الحشد الخريفية، وطرق مكافحتها والوقاية منها.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الأحد، إنه يتم بالتنسيق مع الفاو، إعداد عدد من المنشورات التوعوية، والنشرات الإرشادية والملصقات؛ لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، يتم توزيعها على مديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية بكل المحافظات؛ لنشرها على المزارعين، فضلًا عن التوسع في نشرها بالوسائل التكنولوجية المختلفة.

وأضاف عزوز أنه يجري حاليًّا التنسيق في إطار التعاون المشترك؛ لإعداد كتيب تحت عنوان: "الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية في مصر"، فضلًا عن مجموعة من المواد الفيلمية المتميزة، بالتنسيق أيضًا مع الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنسق الوطني لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن الأدلة الإرشادية التي تم إعدادها؛ تشمل: الدليل التعريفي بدودة الحشد الخريفية وطرق المواجهة، والدليل الإرشادي لنظام المراقبة والإنذار المبكر لدودة الحشد الخريفية في حقول الذرة، فضلًا عن الدليل الإرشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد الخريفية في حقول الذرة بالفحص الحقلي؛ بالاستعانة بتطبيق الفيتموس.

ولفت عزوز إلى أن المطويات والنشرات التوعوية والإرشادية تشمل أيضًا: المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، ومظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية، إضافة إلى خطورة دودة الحشد الخريفية.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن هناك ثلاثة ملصقات توعوية، يتم توزيعها على الجمعيات والإدارات الزراعية، ومناطق تجمعات المزارعين، وجميعها تستهدف نشرَ الوعي لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، والوقاية منها وطرق مكافحتها حال وجودها.