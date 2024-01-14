محافظ الجيزة: الدفع بالمعدات لرفع المخلفات أسفل محور كمال عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة، ورفع جميع المخلفات والرتش، بطريق ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر، بدءًا من منطقة قسم بولاق الدكرور وحتى منطقة كهرباء المشابك، وتمهيدها.

واطلع المحافظ، وفق بيان الجمعة، على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ١٥٠٠ طن من المخلفات والرتش أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق حي بولاق الدكرور علي مدار يومين من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

وشدد راشد، على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها، وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية المُخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية علي مدار اليوم؛ للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرقات الشوارع الرئيسية ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة .