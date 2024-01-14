قرار مرتقب.. مصدر يكشف آخر تطورات قانون المحال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مصدر مطلع داخل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن اللجنة أقرت مجموعة من التيسيرات الخاصة بالأنشطة التي يمكن ترخيصها، وذلك خلال اجتماعاتها الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تم الموافقة على ضم عدد جديد من الأنشطة لأعمال التراخيص والتي كان محظورا ترخيصها من قبل.

وتابع المصدر، أن من المنتظر صدور قرار تفصيلي خلال الفترة المقبلة بجميع حالات الأنشطة الجديدة التي تم الموافقة على ضمها لقائمة التراخيص.

وبدأ منذ 12 ديسمبر الماضي العام الثاني على تطبيق قانون المحال العامة والذي بدأ تطبيقه يوم 12 ديسمبر عام 2022.

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