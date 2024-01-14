استهداف إسرائيلي يطال أطراف بيت ليف ومروحين والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بيت ليف ومروحين في جنوب لبنان. هذا، وكانت قد أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب.

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