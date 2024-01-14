ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 23,968 قتيلًا و60,582 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23,968 شهيدًا و60,582 جريحًا"، مشيرة إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وتستمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول مستهدفة المدنيين والبنى التحتية في القطاع إضافة إلى الحصار المفروض، بينما يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الجنود والآليات جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية داخل القطاع.