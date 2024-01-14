شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: توجيه أكثر من 1000 قاطرة مساعدات مصرية من خلال معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي على بذل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم ومساندة الشعب الشقيق، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة في سرعة تدفق ونفاذ المساعدات إلى القطاع ولم يحدث أي تعطيل من الجانب المصري في ذلك.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه تم تقديم خدمات إغاثية على أكثر من مستوى من خلال معبر رفح، إذ وجهت مصر مساعدات بأكثر من 1000 قاطرة محملة بـ20 ألف طن بينما ساهم العالم كله بما لا يزيد عن 25 % من المساعدات الدولية المقدمة لغزة.

وأضاف أن القيادة السياسية حرصت على الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصري لنقل حالات مرضية لجرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة بسيارات إسعاف مجهزة ترتكز في معبر رفح، بجانب الأطفال المبتسرين، مشددا أن مصر وضعت أولوية لتقديم كل أوجه السند والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة بفلسطين، وفتحت أبواب المعبر مع فلسطين بلا إغلاق.

واستنكر "عبد القوي" الادعاءات المضللة التي ساقها فريق الدفاع الإسرائليلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي أدعت فيها مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعم أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب، معتبر أنها محاولة للتنصل والإفلات من اتهامات الإبادة الجماعية والتهرب من مسئولياتها كدولة احتلال.