برلمانية: إدعاءات الاحتلال ضد مصر للتهرب من جرائمه ضد الإنسانية

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة سلوى أبوالوفا، أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن موقف مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر هو دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، وكان آخرها القمة الثلاثية في العقبة، والتي أكدت علي ذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني الأعزل مستنكرة الإذاعات الإسرائيلية ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي تعد إدعاءات مرفوضة وكاذبة وغير حقيقية.

وأكدت "أبوالوفا" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تهرب من جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وتدعي إدعاءات كاذبة، مشيرة إلى أن مصر منذ 7 أكتوبر عقدت قمة السلام في القاهرة وحضرها عدد من زعماء العالم، بالإضافة إلي اللقاءات والاتصالات التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل تهدئة الأوضاع ثم كانت الهدنة عبر وساطة مصرية امريكية قطرية وهذا يعكس ان مصر لم تتأخر يوماً من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت "أبو الوفا " أن معبر رفح من ناحية مصر مفتوح بشكل دائم ،المشكلة هي من الجانب الذي يقع تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي، التي نحتاج فيها للتنسيق من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني مشيرة أن مصر نسقت أيضا مع الجانب المجتمع الدولي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.