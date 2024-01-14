شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل النائبة نشوى رائف للجنة القيم بعد واقعة الغش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم:" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

وتابع جبالى:" ولما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.