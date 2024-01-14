رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع سفير الإمارات مساعي إطلاق عملية سياسية شاملة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الأحد مع سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي ، مستجدات المساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام في اليمن.



ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عن العليمي تأكيده مجددا على دعم المجلس والحكومة لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية وصولا إلى تحقيق السلام الشامل ودولة المواطنة المتساوية التي يستحقها جميع اليمنيين.



وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين وأيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

