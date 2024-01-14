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بالرصاص المباشر.. الاحتلال يقتل خمسة شبّان فلسطينيين في الضفة الغربية

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المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد اليوم الأحد، خمسة شباب فلسطنيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفاد مراسل قناة "يمن شباب"، "ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية اليوم الأحد، إلى خمسة شهداء، في رام الله، والخليل وأريحا".

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اعتقلت أمس السبت، أكثر من 30 مواطنًا، واقتحام مخيم الفارعة في الضفة الغربية، بالتزامن مع مرور أكثر من مائة يوم من العدوان على غزة.

وخلّف العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 23 شهيدًا، و59 الف جريح، واعتقال نحو عشرة الآف شخص في الضفة الغربية وغزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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