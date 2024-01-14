العراق يحقق إنجازاً كبيراً في مجال الإنتاج الزراعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أنها حققت إنجازاً كبيراً مهماً في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان الغريري، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأكد الوزير أن العراق لديه كميات من القمح كافية لمدة عام.وأضاف الغريري، خلال زيارته معرض بغداد الدولي، أن سلة السلع الغذائية، التي تشمل السكر والأرز والبقوليات وزيت الطهي، تغطي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر.

كان العراق أعلن، السنة الماضية، عن موسم جيد لحصاد القمح رغم الظروف المناخية المتقلبة الناتجة عن الجفاف والتغير المناخي.