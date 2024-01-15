سلطات كوريا الشمالية اعلنت إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن السلطات الكورية أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، مؤكدة بذلك معلومات قدمتها سلطات كوريا الجنوبية في اليوم السابق.
وأوضحت الوكالة أن إطلاق هذا الصاروخ المزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، كان يهدف إلى "التحقق من قدرات التحليق والمناورة" وكذلك "موثوقية محرك الوقود الصلب الجديد".
وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا الأحد، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب حدودها البحرية التي يسودها توتر مع جارتها الجنوبية.
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