يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أن غالبية مقاتلي وقادة حماس بغزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان "تقديرات الجيش الإسرائيلي أن غالبية مقاتلي وقادة حماس بغزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن "القسام استهدفت وأخرجت من الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وكشف أبو عبيدة أن "كتائب القسام كبّدت ولا تزال تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 شرين الأول 2023".

وأشار إلى أن "جُلّ ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام"، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يُقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.

وشدد على أن أي حديث سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليست له أي قيمة، مبينا أن الجيش الاسرائيلي أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة.