القسام تنشر مقطع فيديو يظهر فيه ثلاثة اسرى اسرائيلين أحياء

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يظهر فيه ثلاثة اسرى إسرائيليين على قيد الحياة ممّن تم اسرهم في 7 تشرين الاول الماضي.
وفي التسجيل المقتضب يظهر الاسرى الثلاثة وهم رجلان وامرأة، كلّ بمفرده، معرّفاً عن نفسه بالعبرية ومطالباً السلطات الإسرائيلية بالعمل على إعادته إلى دياره.
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