ضاهر: لوضع ضريبة على صفيحة البنزين لصيانة الطرق والبنى التحتية

اشار النائب ميشال ضاهر، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "يجب إقفال طريق ضهر البيدر فورًا والبدء بتدعيم الطريق قبل انزلاقه وحصول كارثة لا سمح الله، ومن هنا أكرر مطالبتي بوضع ضريبة على صفيحة البنزين تخصص حصرًا لصيانة الطرق والبنى التحتية".

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