أمير الكويت يؤكد الحرص والتطلع لتطوير العلاقات مع الدانمارك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحرص والتطلع لتطوير العلاقات مع الدانمارك والارتقاء بمختلف أطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب .

أشاد أمير الكويت - في رسالة التهنئة التي أرسلها اليوم الاثنين إلى الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدانمارك بمناسبة اعتلائه العرش - بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين .

أعرب عن أمنياته بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة الدانمارك ، متمنيا للملك وللأسرة المالكة دوام الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.