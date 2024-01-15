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أمير الكويت يؤكد الحرص والتطلع لتطوير العلاقات مع الدانمارك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحرص والتطلع لتطوير العلاقات مع الدانمارك والارتقاء بمختلف أطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب .

أشاد أمير الكويت - في رسالة التهنئة التي أرسلها اليوم الاثنين  إلى الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدانمارك بمناسبة اعتلائه العرش - بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين .

 

أعرب عن أمنياته بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة الدانمارك ، متمنيا للملك وللأسرة المالكة دوام الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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