القسام تشن حربًا نفسية وتعيد نشر فيديو للأسرى: الليلة سنخبركم مصيرهم

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو للأسرى الثلاثة نوعى ارغاماني وإيتاي صابرسكي ويوسي شرابي، وكانت قالت أمس إنها ستعلن مصيرهم اليوم الإثنين، مستخدمة أسلوب الحرب النفسية الذي اعتاد الاحتلال الإسرائيلي استخدامه، موضحة أنه سيتم الكشف الليلة عن مصيرهم.

قالت القسام فى الفيديو الجديد الذي نشرته: "ماذا تعتقدون؟ هل قتلوا، أم قتل بعضهم ونجي الآخر، الليلة سنخبركم مصيرهم".

وكانت نشرت القسام عبر حسابها، أمس الأحد مقطع فيديو تحت عنوان حكومتكم تكذب، لثلاثة أسرى وهم نوعى ارغاماني وإيتاي صابرسكي ويوسي شرابي، يطلبون من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، بسرعة إطلاق سراحهم.

وفي نهاية الفيديو قالت حماس "سنخبركم مصيرهم غدا حكومتكم تكذب".



على جانب آخر، نشر حزب الله الإلكتروني، أمس الأحد مقطع تمثيلي لأهداف إسرائيلية تحت عنوان نهاية إسرائيل يصور عدة مناطق داخل تل أبيب مستهدفة.

قال الفيديو " ندعوكم إلى المغادرة والعودة إلى البلدان التي جاءوا منها، وقد لا يكون لدى هؤلاء وقت حتى لمغادرة فلسطين، ولن يكون لهم أي مكان آمن في فلسطين المحتلة".

ظهر في الفيديو مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، وصافرات الإنذار تدوي، ثم يظهر صاروخ يقصف المبني ويدمره، والهدف الثاني مصفاة حيفا للنفط، يقصف بصاروخ ويدمر تماما، ثم الهدف الثالث مطار بن غوريون في تل أبيب يقصف بصاروخ آخر، ويظهر بنك تل أبيب الدولي ويتم تدميره، كما يتم تدمير موقع ديمونا النووي، ثم تظهر تل أبيب وقد تم تدميرها بالكامل.