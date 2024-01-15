ياسر رشاد - القاهرة - دارت اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا‎ الدعم السريع في حي الموردة المجاور لمنطقة أم درمان العسكرية وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

منذ أبريل 2023، يعاني السودان من حرب بين الجيش والدعم السريع، وأسفرت عن أكثر من 9 آلاف قتيل ونحو 6 ملايين نازح داخلي ولاجئ خارج البلاد، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

تستمر المواجهات في السودان ليست فقط في الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، ولكن أيضا في التصريحات الصادرة عن كل من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان من جانب، وحميدتي قائد الميليشيا من جانب آخر.

في سياق متصل أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، استعداد الحكومة للتفاوض من أجل الوصول لحل ينهي الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

نقلت وكالة السودان للأنباء عن الصادق قوله، عقب لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة في بورتسودان، إنه أطلع العمامرة على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب والأجواء التي سبقتها.

أضاف الصادق أن "التمرد كان يسعى للانقلاب والاستيلاء على السلطة وعندما فشل لجأ إلى حرب شاملة ضد الدولة وضد المواطنين وممتلكاتهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.