وزير الخارجية الإيطالي: الوضع الراهن في أوكرانيا معقد

ياسر رشاد - القاهرة - وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي ، أنطونيو تاياني الوضع الراهن في أوكرانيا بأنه معقد.. وقال يجب ألا نتخلى أبدًا عن الدبلوماسية والعمل على ضمان حالة توازن عسكري تؤدي في النهاية إلى سلام دائم وإنهاء الحرب التي تسببت في الكثير من الوفيات.

وقال تاياني في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين نقلتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "أنه إذا أردنا تحقيق هدف التوصل لاتفاق يقود إلى نهاية الحرب، فلا يجوز لنا أن نسمح بغزو روسيا لأوكرانيا ، لأن ذلك لن يكون سلاما، مشيرا إلى أنه لهذا السبب من الصواب أن يواصل الغرب مساعدة أوكرانيا.

وأضاف، إذا أردنا تحقيق السلام بين موسكو وكييف فيتعين علينا تجنب استسلام أوكرانيا"، مشددا على أن إيطاليا تسعى على الدوام لجلب السلام وهذه أولويتنا .

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين” استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة في ظل عدم مراعاة الغرب اعتباراتنا الأمنية.

وقال الكرملين إن مناقشة السلام في أوكرانيا دون روسيا لا معنى لها واجتماع الدول حول "صيغة زيلينسكي للسلام" هو مجرد محادثات.