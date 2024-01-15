دبلوماسي يمني يدعو كافة القوى السياسية في بلاده للتمسك بخيار الدولة الاتحادية

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا سفير اليمن لدى الرياض الدكتور شائع الزنداني، كافة القوى السياسية في بلاده إلى التمسك بخيار الدولة الاتحادية لتحقيق سلام شامل و عادل للبلاد .

وأشار السفير الزنداني خلال ندوة سياسية ثقافية نظمتها السفارة اليمنية في الرياض، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم /الاثنين/ - إلى أهمية النظام الاتحادي القائم على الشراكة والعدل والمساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة، مؤكدا أهمية تصحيح كثير من الملابسات التي رافقت مفهوم بناء الدولة وفقاً للنظام الاتحادي بمضامينه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ضرورة تقديم فكرة بناء مؤسسات الدولة على أي مشاريع جانبية حتى تكون هذه المؤسسات هي الركيزة الأولى التي يمكن البناء عليها والاحتماء بها.

من جانب أكد المتحدث الرسمي في الندوة وأستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور حمود العودي، أن كل الدول التي صنعت نظاماً اتحادياً نجحت في تحقيق تنمية مستدامة من خلال البناء على أسس تشاركية وإعطاء الفرص المتساوية للجميع وبمضامين دستورية تضمن حقوقهم وواجباتهم، ويمكن قيادة الدولة من التفرغ للبناء والتنمية.

ولفت الدكتور العودي، إلى إن المشروع الوطني لا يستطيع أن يتجاوز حقيقته أحد، رغم تعرضه لهزات كبيرة من قبل أصحاب المشاريع التي لا تنتمي إلى المنبت الوطني، مشيراً إلى أن الذين راهنوا على المناطقية والعنصرية والسلالية والتبعية سقطت رهاناتهم.

وأكد أن اليمن يعيش اليوم على مفترق طرق وأمام خيارات صعبة، وأفضل المخارج أمامها هو التمسك بمخرجات الحوار الوطني، والذهاب نحو دولة اتحادية، كما فعلت عدد من دول العالم .