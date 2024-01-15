بو صعب التقى سليم وفرونتسكا: للعودة إلى الحوار بين الكتل النيابية للتوصل إلى انتخاب رئيس

التقى نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​، في مكتبه في المجلس، وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، حيث تمّ البحث في الأوضاع العامّة، تداعيات ​حرب غزة​ والاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على ​لبنان​. وتمّ التّطرّق أيضًا إلى أوضاع ​وزارة الدفاع​، وحرص الوزير على التّقيّد بتطبيق قانون الدّفاع وبالحفاظ على صلاحيّاته الدّستوريّة.

كما استقبل بو صعب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة ​يوانا فرونتسكا​، حيث تمّ التّطرّق إلى ملف ​رئاسة الجمهورية​. وشدّد على "ضرورة العودة إلى الحوار بين ​الكتل النيابية​، للتّوصّل إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة، الّذي يشكّل أولويّةً في الوضع الرّاهن.

كذلك جرى البحث في التّطوّرات الأخيرة جرّاء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيليّة اليوميّة على لبنان، حيث أشار بو صعب إلى أنّ "استقرار الوضع السّياسي ينعكس إيجابًا على الوضع الأمني في ​الجنوب​، ويشكّل ضمانةً في المستقبل".