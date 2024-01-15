الأبيض التقى بري: العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف لبنان يتطلب رفع درجة الجهوزية بالمستشفيات

تابع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأوضاع العامة لاسيما الصحية منها وجهوزية وزارة الصحة والقطاع الصحي والمستشفيات الحكومية لمواكبة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان والمناطق الجنوبية وتقديمات وزارة الصحة الاستشفائية والدوائية لمرضى السرطان والامراض المزمنة.

ولفت الأبيض، الى أنني "بحثت خلال زيارتي مواضيع تتعلق بالشأن الصحي وهي ثلاثة. الموضوع الاول يتعلق بالخدمات الاساسية التي تقوم بها الوزارة وخدمات تأمين الادوية لمرضى السرطان والأمراض المستعصية والجميع يعرف أنه ضمن الأزمة الإقتصادية هناك أزمة تمويل وهي أثرت على مقدرة الوزارة في كيفية أن تكون داعمة لهذه الخدمات التي تقدم للمرضى والحقيقة".

وذكر أن "في هذا الإطار إستعرضت مع بري الخطط التي وضعتها وزارة الصحة للمساعدة في هذا المجال سواء في التغطية الشاملة في موضوع الاستشفاء وكذلك في موضوع الدواء خاصة مع الموازنة الجديدة التي هي أمام مجلس النواب وتلحظ زيادة كبيرة لوزارة الصحة وهذه الزيادة سوف تساعد الوزارة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين".

وأمل أن "يكون مرور هذه الموازنة مروراً سريعا في المجلس وبالتالي تستطيع الوزارة ان تؤمن تغطية أشمل للمواطنيين في الإستفاء والدواء"، موضحاً أن "الموضوع الثاني الذي تم اطلاع بري عليه هي الإستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة خاصة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف لبنان وخاصة المناطق الجنوبية وهذا يتطلب رفع في درجة الجهوزية سواء في المستشفيات ومراكز الرعاية بما يمكننا للإهتمام بالجرحى وبأهلنا النازحين والصامدين".

وأضاف "الموضوع الأخير هو بعض شؤون المستشفيات الحكومية، وبري دائما يهتم بضرورة أن يكون مطلعاً على الدور المهم الذي يجب ان تلعبه المستشفيات الحكومية خاصة لأهلنا من الطبقات الاكثر هشاشة وهنا حقيقة موقف الوزارة واضح كل الدعم لهذه للمستشفيات وخاصة للدور الكبير الذي تقوم به تجاه اهلنا، نحن هنالك أمام دور كبير يجب ان تقوم به وزارة الصحة وبايجاد التمويل ان شاء الله الخدمات سوف تقدم".

وفي سياق منفصل، استقبل بري سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان .

كما تابع الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإنمائية لمنطقتي الشمال وعكار خلال إستقباله وفداً من كتلة الإعتدال الوطني ضم النواب وليد البعريني، سجيع عطية ، أحمد الخير، محمد سليمان وأحمد رستم وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.