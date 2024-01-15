الشرطة الإسرائيلية: مقتل امرأة وإصابة 13 شخصًا آخرين في عملية الدهس شمال شرق تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن "مقتل امرأة وأصابة 13 شخصًا آخرين بجروح في عملية دهس في مدينة رعنانا شمال شرق تل أبيب".

بدوره، لفت قائد الشرطة كوبي شابتاي الى أن "منفذَي الهجوم قريبان من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. قادا مركبتين مسروقتين وقاما بدهس عدة أشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحًا إلى المستشفيات".

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا في بيان أن "امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعنانا وتوفيت متأثرة بجراحها رغم جهودنا لإنقاذها".

من جهتها، أفادت خدمات الإسعاف أن "حصيلة القتلى بلغت 13 جريحًا على الأقل، بينهم اثنان على الأقل في حالة خطيرة".