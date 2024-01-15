القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا وأصابوا سفينة حاويات أميركية ترفع علم جزر مارشال

اعلنت القيادة المركزية الأميركية بان الحوثيين أطلقوا في نحو الرابعة من مساء 15 كانون الثاني بتوقيت صنعاء صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن، وأصابوا سفينة الحاويات الأميركية "غيبرالتار إيغل" والتي ترفع علم جزر مارشال.

ولفتت القيادة المركزية الأميركية الى ان السفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها.