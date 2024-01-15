اعلنت القيادة المركزية الأميركية بان الحوثيين أطلقوا في نحو الرابعة من مساء 15 كانون الثاني بتوقيت صنعاء صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن، وأصابوا سفينة الحاويات الأميركية "غيبرالتار إيغل" والتي ترفع علم جزر مارشال.
ولفتت القيادة المركزية الأميركية الى ان السفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا وأصابوا سفينة حاويات أميركية ترفع علم جزر مارشال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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