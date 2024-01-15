أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنّ "لليوم الثّاني على التّوالي، تواصل طواقم الصّليب الأحمر اللّبناني وقوامها 26 متطوّعًا و6 سيّارات، عملها الإنساني، حيث قامت بإدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش اللبناني إلى بلدتَي السماقية وحكر الضاهري في عكار، الّلتين حاصرتهما المياه بالكامل بعد فيضان النّهر الكبير منذ ثلاثة أيّام".
وأوضح في بيان، أنّ "المساعدات الّتي تمّ إدخالها تلقّاها أهالي البلدتين وكذلك نحو 340 عائلة سوريّة، كانت بلديّة السماقية بمساعدة فرق الصّليب الأحمر اللّبناني، قد أخلتهم من مخيّماتهم إلى المدرسة وقاعة المسجد، بعد أن غطّت المياه خيمهم. كما سيّر الصّليب الأحمر عيادةً نقّالةً وتمّت معاينة 135 مريضًا".
وأكّد أنّه "لا يزال فريق من الصّليب الأحمر يقوم بمساعدة المحافظ، بتفعيل غرفة إدارة الكوارث في المحافظة لتنسيق الاستجابة. كما وتستمرّ طواقم الصّليب الأحمر اللّبناني في عمليّات الاستجابة، لتوفير ما يلزم من مساعدات أساسيّة للعائلات المنكوبة من أهالي البلدتين والنازحين السوريين".
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: أدخلنا مساعدات لبلدتَي السماقية وحكر الضاهري اللتين حاصرتهما المياه بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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