فيديو .. المقاومة الفلسطينية لعائلات الأسرى الإسرائيليين : الليلة سنخبركم بمصيرهم

الشارقة - اميمة ياسر - بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا عن مصير المحتجزين الإسرائيليين بعنوان "ماذا تعتقدون؟".

ونشرت القسام صورة مجمعة لثلاثة من الأسرى لديها، وطرحت سؤالًا موجها للإسرائيليين، عما يعتقدونه عن مصير هذا الثالوث.

وقدّمت القسام، ثلاثة اختيارات (قتلوا جمعيًا؟)، (قُتل بعضهم وأصيب الآخر؟)، و(ما زالوا على قيد الحياة؟).

وختمت القسام، الفيديو بعبارة "الليلة سنخبركم بمصيرهم".

وكان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة"، قد أكد في كلمة له، بُثت أمس الأحد، أن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، أصبح مجهولاً منذ الأسابيع الماضية.

وأضاف في كلمته التي جاءت في اليوم الـ100 من العدوان ضد غزة، أن العديد من الأسرى الإسرائيليين على الأغلب قتلوا مؤخرًا.