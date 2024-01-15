فرنسا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت فرنسا بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، أمس الأحد، باتجاه بحر اليابان، وهو ما يشكل انتهاكًا جديدًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن فرنسا تؤكد لكوريا الجنوبية واليابان تضامنها الكامل، وتحث كوريا الشمالية على وضع حد وفورًا لأعمالها المزعزعة للاستقرار.

كما تدعو فرنسا كوريا الشمالية، إلى الامتثال دون تأخير لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الانخراط في عملية التخلي الكامل والقابل للتحقق منه والذي لا رجعة فيه عن برامجها النووية والباليستية.

وتحشد فرنسا كل قواها مع شركائها من أجل ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وتشجيع الحوار بين جميع الأطراف.

وقد أعلنت سول وطوكيو أن كوريا الشمالية أطلقت الأحد صاروخا باليستيا "غير محدد" بعد أيام على إجراء بيونج يانج تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع الجنوب.