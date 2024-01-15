القسام تكشف مصير الأسرى الثلاثة.. بعد أن تلاعبت بأعصاب الإسرائيليين

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت حماس مقطع فيديو يكشف حالة الأسرى الثلاثة، نوعى ارغاماني وإيتاي صابرسكي ويوسي شرابي، وذلك بعد يوم أثارت فيه الجدل داخل تل أبيب حول مصير الأسرى.

وقالت الأسيرة نوعى في مقطع الفيديو : " لا يوجد ماء أو أكل، كل الوسائل تنفذ منا، الجنود يتعاملون معنا بشكل جيد، هم يهتمون بنا قدر ما يمكن ولا يوجد الكثير من الوسائل، كنت اتواجد في مبنى تم قصفه من طائرة تابعة لقواتنا، و3 صواريخ، صاروخين انفجرا فوقنا وآخر لم ينفجر، في المبنى كنا مع عدد من جنود القسام وثلاثة أسرى، بعد أن أصاب الصاروخ المبنى الذي نتواجد فيه جميعنا دفنا تحت الانقاض، وجنود القسام نجحوا في انقاذ حياتي وحياة ايتاي، لكن لم ينجحوا في انقاذ حياة يوسي، وبعد يومين نقلوني ونقلوا ايتاي إلى مكان آخر، وخلال الانتقال اصيب ايتاي من نيران قواتنا وأصيب لو ينجو، أنا بقيت مصابة مع إصابة في الرأس، رأسي مليء بالشظايا ومصابة مع باقي الجسم، ايتاي فيرسكي ويوسي شرعابي لقد ماتوا الاثنين من نيران قواتنا".