غالانت: العملية البرية المكثفة انتهت في شمال غزة وقريباً تنتهي في جنوب القطاع أيضاً

اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بانه "خلال 100 يوم انتقلنا من الحرب في المستوطنات إلى الحرب داخل قطاع غزة، ويجب أن ننتصر خلال هذه الحرب ولن نقدم تنازلات وليس هناك طريق آخر".

واكد غالانت في تصريح له، باننا "سنقضي على حماس وعلى كل من شارك في هجوم 7 تشرين الاول، ونحن ملزمون على الانتصار، ويجب أن نقضي على قدرات حماس ونعيد المخطوفين". مشددا على ان "غالانت: القوة العسكرية هي الكفيلة باستعادة المخطوفين وتحقيق أهداف الحرب، ونحن قمنا بتفكيك البنية القتالية لحماس في كل مناطق قطاع غزة".

وشدد غالانت على انه لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة عند انتهاء الحرب، المناورة في المناطق الشمالية لقطاع غزة انتهت وستنتهي قريبا في الجنوب. ولفت الى ان السلطة القادمة في غزة يجب أن ترتكز على قوة غير معادية لإسرائيل. واوضح بان القضاء على حماس يتطلب وقتا طويلا، و2024 ستكون سنة حرب وسننتصر فيها لأننا عاقدون العزم على ذلك.