الحكومة الاسرائيلية وافقت على اضافة 15 مليار دولار لموازنة الحرب على غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، عن تعديل موازنة العام 2024، وذلك بعد 3 أشهر من الحرب على قطاع غزة لاستهداف حركة حماس.

واعلنت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت على ميزانية معدلة للدولة في العام الجاري تشمل تمويلاً إضافياً قيمته 55 مليار شيكل ما يعادل 15 مليار دولار أميركي.

ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.

وفي العام الماضي، وافقت إسرائيل على ميزانية لعامي 2023 و 2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقاً إضافياً.

وأظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وسيبدأ وزراء في الحكومة من اليوم مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقاً كبيراً لتمويل حرب إسرائيل في غزة. ومن المتوقع إجراء تصويت عليها الإثنين.

ووفقاً لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة والتي بدأت في السابع من تشرين الأول إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل ما يعادل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023 - 2024 بافتراض انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في الربع الأول من العام الحالي.