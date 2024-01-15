"حزب الله" نشر مشاهد من عملية إستهدافه لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من "عملية إستهداف المقاومة الإسلامية قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلة) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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